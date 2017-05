Jürgen vermisst seine geliebten Schwestern seit vielen Jahrzehnten. Als erstes der drei Kinder wurde er adoptiert und dürfte das Kinderheim verlassen, das ihnen nach dem Tod der Mutter zwar Obhut gewährte, aber an Grausamkeit kaum zu überbieten war. Wie ist es den beiden all die Jahre ergangen? Als Helen in die Pubertät kommt, beginnt sie sich mehr und mehr für ihren Vater zu interessieren, doch ihre Mutter verweigert jede Auskunft. Auch als Helen Jahre später ein behindertes Kind zur Welt bringt, ist ihre Mutter nicht zur Stelle - und Helen quält erneut die Frage ihrer Herkunft...