Probleme mit Vertragshandy - wann ein Vertragsrücktritt zulässig ist: Jeden Mittwoch zeigt "heute konkret" Fälle, mit denen sich die Zuschauer/innen an die Redaktion wenden. Dieses Mal geht es um Probleme mit einem Smartphone: Eine Vorarlbergerin wollte die neue Funktion der digitalen Bankomatkarte am Handy nutzen und erkundigte sich deshalb in einem Partnershop eines großen Netzbetreibers danach. Ihr wurde dort ein Gerät verkauft, das die gewünschte Funktion jedoch nicht unterstützt. Wie sieht es in einem solchen Fall mit dem Austausch des Geräts oder mit einem Vertragsrücktritt aus? - Probleme mit Vertragshandy - wann ein Vertragsrücktritt zulässig ist