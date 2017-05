Das satte grüne Gras im Frühling mit Wiesen-Schaumkraut und Löwenzahn. Im Sommer ein Blütenmeer mit Margeriten, rotem Klee und Glockenblumen, mit Gräsern, die sich im Wind bewegen. Dann irgendwann dieser ganz besondere Duft von Heu. Solche wunderbaren Blumenwiesen sind vielerorts selten geworden. Warum sich das bald ändern könnte und wie die wilden Pflanzen zurückkehren, das erfahren Sie heute bei LexiTV. Unterwegs auf den Bergwiesen am Rennsteig und im Harz, in den Auen an der Saale und auf Trocken- und Halbtrockenwiesen im Harzvorland verschafft diese Sendung spannende Einblicke in die Welt der Gräser und Kräuter, der Schmetterlinge und Heuschrecken.