Helen flüchtet vor ihren Emotionen für Peer in ihr Familienleben und verbringt einen innigen Abend mit Arne. Doch Peer lässt nicht locker, erhofft sich mehr als nur einen unverbindlichen Flirt. Helen versetzt ihn zunächst und geht dann zu ihm, um die Fronten zu klären. Doch wieder brennt die Luft zwischen den beiden ... Merle hat sich das Bein gebrochen und schafft es unter Schmerzen in einen Waldarbeiterwagen. Dort hofft sie auf Rettung, muss dann aber feststellen, dass die Unterkunft seit Jahren verlassen ist. Gunter wartet verzweifelt und steckt auch Erika mit seiner Sorge an. Als er erfährt, dass Merle nicht nach Hamburg, sondern nach Berlin geflogen ist, versteht er gar nichts mehr. Was steckt hinter Merles Verwirrspiel? Britta wird verunsichert von Ben, der ihre Beziehung mit Timo wegen Lilly harsch ablehnt. Doch Timo kann Britta mit Liebe und Humor wieder aufbauen. Ben ertappt Patrick dabei, wie er das heimliche Wegkippen von Alkohol übt. Er will Gunter zum Trinken animieren, während er selbst bei klarem Verstand bleibt.