Detective Jane Rizzoli und ihre Kollegen untersuchen den Mord an Robert Riley, der tot in seinem eigenen Bett aufgefunden wurde. Der anfängliche Verdacht, dass er bei einem Fesselungssexspiel ums Leben kam, löst sich bald wieder in Luft auf, denn die von Maura Isles festgestellte Art seiner Verletzung spricht eher für einen Mord. Die junge Ehefrau des Toten ist außerdem spurlos verschwunden. Für die beiden Kolleginnen steht gleichzeitig auch ein trauriger Abschied an...