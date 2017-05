Heinz Sichrovsky diskutiert über das Thema Menschlichkeit. Anna Kim wurde in Südkorea geboren, und kam mit einem Jahr nach Europa. Ihre Wurzeln thematisierte sie bereits in mehreren Publikationen. Mit "Die große Heimkehr" ist ihr einer der größten Erfolge gelungen. Darin erzählt sie von den Folgen der Teilung der Halbinsel, von Loyalität und Verrat und vom unmöglichen Leben in einer Diktatur. - Menschlichkeit