Smartmeter - was auf Konsumentinnen und Konsumenten zukommt: Die Ausrollung der Smartmeter, der sogenannten intelligenten Messzähler, läuft. Mindestens 95 Prozent der Haushalte sollen einen solchen bis 2019 installiert haben. Doch ein Oberösterreicher hat Bedenken und möchte ihn nicht haben. Und obwohl er rechtlich gesehen den Smartmeter ablehnen kann, muss er ihn trotzdem nehmen. "heute konkret" erklärt, warum das so ist, und zeigt, dass Smartmeter sehr viel mehr messen können als der alte Stromzähler. Was bedeutet das künftig für die Stromkosten? - Smartmeter - was auf Konsumentinnen und Konsumenten zukommt