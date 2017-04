Skipper möchte die Teamfähigkeit seiner Mannschaft testen und fordert von seinen Männern ihm einen schönen, eingesalzenen Bückling zu bringen. Kowalski, Rico und Private machen sich also auf den Weg zum Hafen. Dort angekommen, dringen sie in eine Fischfabrik ein, um den ersehnten Bückling für Skipper zu ergattern. Doch sie haben die Rechnung ohne Officer X gemacht, der immer noch auf Rache sinnt und seinen alten Job als Tierfänger wiederhaben möchte. Nach einer langen und nervenaufreibenden Jagd durch die Fischfabrik schafft es Officer X die Pinguine gefangen zu nehmen. Jetzt wird ihnen klar, dass sie sich nur mit der Hilfe von Teamwork aus ihrer Lage befreien können. Schließlich gelingt es ihnen und sie präsentieren Skipper den Bückling. Der hatte aber gar nicht die Absicht die Teamfähigkeit seiner Männer zu testen, er wollte einfach nur einen köstlichen Bückling. Die Pinguine möchten sich heimlich zu einer Kinopremiere davonschleichen, doch der Zoo verfügt über ein neues Alarmsystem mit einem unsichtbaren Elektrozaun, der Ausbüchsen absolut unmöglich macht. Die Alarmanlage lässt sich einzig und allein mit einer Magnetkarte ausschalten, welche Alice stets bei sich trägt. So setzen die Pinguine alles auf Privates Niedlichkeitsfaktor, doch dieser befindet sich mitten in der Mauser und versetzt beim Versuch besonders putzig zu sein, alle Zoobesucher in Angst und Schrecken. Das Positive daran ist jedoch, dass Alice durch den ausbrechenden Tumult derart abgelenkt ist, dass es ein Pinguinspiel ist, die Magnetkarte zu entwenden....