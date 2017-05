Überall auf der Welt wird Bildung zur Ware, steigen Universitäten in den globalen Wettbewerb ein und werden zu Großunternehmen. Junge Menschen zahlen einen hohen Preis und stürzen sich nicht selten in Schulden, um an dieser Entwicklung teilhaben zu können. In der Dokumentation wird der Frage nachgegangen, was diese Veränderungen für Forschung und Lehre und für die Studierenden bedeutet.