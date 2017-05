Da ist dieser Duft nach Heu und Holz. Da sind Ritzen, durch die die Sonne fällt und Streifenmuster aus Licht zeichnet. Alte Scheunen sind spannende Orte, nicht nur für Kinder. In Scheunen wurden Getreide, Heu, Stroh, Tabak oder Holz gelagert oder landwirtschaftliche Geräte aufbewahrt. Manchmal war der Stall in der Scheune mit drin, meist aber nebenan auf dem Hof. LexiTV unternimmt heute eine Tour aufs Land, besucht Bauernhöfe, Scheunen und Ställe, von denen einige aber nicht mehr so genutzt werden wie früher. Eine Station ist das Freilichtmuseum Hohenfelden in Thüringen, eine andere das Tabakmuseum im südhessischen Lorsch, eine dritte ein ehemaliger Pferdestall, in dem heute Schwalben leben.