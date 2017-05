Jacqueline kommt mit neuen Aufträgen aus Berlin zurück und will sich nach Swantjes fatalem Missgeschick eine neue Praktikantin suchen. Doch das gestaltet sich schwierig - und so bekommt Swantje doch den Praktikumsplatz. Thomas bietet Torben an, seine Argumente gegen das Musicalhaus in der Stadtratssitzung vorzubringen. Das Projekt wird zwar angenommen, Sherman muss aber harte Auflagen erfüllen.