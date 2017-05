Balance-Produkte: von wegen ausgewogen Immer mehr Lebensmittelverpackungen tragen den Aufdruck "Balance". Doch mit ausgewogener Ernährung haben diese Produkte wie Frischkäse, Getränke oder Fertigpizza nichts zu tun. Oft enthalten sie nicht weniger, sondern sogar mehr Zucker als die herkömmlichen Varianten. "Markt" deckt auf! Baupfusch: geplatzter Traum vom Eigenheim Die Bauzinsen sind immer noch auf niedrigem Niveau. Deshalb liebäugeln viele Verbraucher damit, günstig ein Haus zu bauen. Doch den Traum vom Eigenheim nutzen einige unseriöse Baufirmen dreist aus. Und ahnungslose Bauherren verlieren dabei viel Zeit und Geld. Frust nach Raubüberfall: Versicherung zahlt nicht Als Ronni P. aus Hamburg vom Einkaufen kommt, passiert es: Sie wird von zwei Männern in ihre Wohnung geschoben. Dann stehlen die Kriminellen ihre Wertsachen und Bargeld. Ein trickreicher Einbruchdiebstahl. Solche Fälle deckt eigentlich ihre Hausratversicherung ab. Doch die weigert sich nun, zu zahlen. "Markt" mischt sich ein! Handgepäck: kleine Rollkoffer im Test Ob unterwegs im Auto, im Zug oder im Ferienflieger: Auf Reisen ist ein kleiner Rollkoffer ein praktischer Begleiter. Das Angebot in den Geschäften ist riesengroß, sogar im Discounter gibt es mittlerweile die kleinen Koffer zu kaufen. Mit krassen Preisunterschieden. Doch welcher ist am besten? "Markt" will's wissen! Tierwohl-Label: Orientierung für Verbraucher? Viele Verbraucher sind bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, um höhere Tierwohlstandards dadurch zu erreichen. Doch wie soll man dem Schnitzel ansehen, ob es von einem glücklichen Schwein kommt? Der Bundeslandwirtschaftsminister hat ein staatliches Tierwohl-Label für Fleisch angekündigt. Eingeführt werden soll es aber erst 2018. Wer darauf nicht warten will, kann sich schon heute an anderen Gütesiegeln orientieren. "Markt" sagt, wie sie sich unterscheiden. Geschäftsidee: Brotretter Lebensmittel wegwerfen, das geht gar nicht in den Augen vieler Kunden. Trotzdem passiert es jeden Tag, auch in Bäckereien. Eine große Bäckereikette hat aus der Überproduktion jetzt ein Konzept gemacht: Sie verkauft Brote vom Vortag und bringt gleichzeitig Menschen wieder in Arbeit. Eine gute Idee, findet "Markt". - Frust nach Raubüberfall: Versicherung zahlt nicht