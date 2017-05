Vinnie, der Manager der Band, trifft in Bamberg auf den jungen Filmemacher Georg, der nach einem Thema für seinen Kurzfilm sucht, mit dem er sich an der Filmhochschule bewerben will. Die Idee eines Filmes über Vinnies Band wird geboren. Der Deal: Georg bekommt seinen Film, und Vinnie hofft, seine Band damit "berühmt" zu machen. Doch zwischen Maxine, der Sängerin, und Vinnie gibt es seit langem Stress. Ein heftiger Streit zwischen den beiden führt dazu, dass Max das Handtuch wirft. Sie will nur unter der Bedingung weiter machen, wenn sie in Zukunft in der Band das Sagen hat - für Vinnie undenkbar. Ohne Sängerin fällt der Auftritt in der Stadt ins Wasser, und für Vinnie wird klar: Eine neue Sängerin muss her. Die Rettung scheint nah, als Vinnie bei Lorenz auf die hübsche und musikalische Philippa trifft ...