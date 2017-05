Für Felix liegen Familie und Kinder in weiter Ferne. Bevor er sich eine Plage ans Bein bindet, will er es lieber noch ordentlich krachen lassen. Da kommt ihm die Idee seines Bruders Henne gerade recht, sich bei einer Samenbank ein paar Kröten extra zu verdienen. Während das gespendete Erbgut nun für Frauen mit Kinderwunsch zu haben ist, kommt es unter dem Dach von Felix zu einem tierischen Vorfall, der sich nicht gerade positiv auf seine Potenz auswirkt. Plötzlich fängt der bisher überzeugte Junggeselle an, seine Einstellung zu überdenken...