Vater und Sohn Heute | ARTE | 20:15 - 22:10 Uhr | Familiendrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Leben der wohlhabenden Familie Nonomiya und der am Stadtrand lebenden armen Saikis ändert sich, als sie erfahren, dass ihre siebenjährigen Söhne Keita und Ryusei bei der Geburt von einer Krankenschwester vertauscht wurden. Nun stehen die Eltern vor einer schwierigen Entscheidung; sie fragen sich, ob sie die Kinder zurücktauschen oder weiter in der "falschen" Familie aufwachsen lassen sollen. Original-Titel: Soshite chichi ni naru / Like Father, Like Son Laufzeit: 115 Minuten Genre: Familiendrama, J 2013 Regie: Hirokazu Koreeda Schauspieler: Ryota Nonomiya Masaharu Fukuyama Yukari Saiki Yôko Maki Midori Nonomiya Machiko Ono Yudai Saiki Rirî Furankî sie selbst Keita Ninomiya Ryusei Saiki Shôgen Hwang Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets