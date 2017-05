Falke, Eule & Co. mit Falknerin Vanessa Müller ? Sie haben scharfe Augen, fliegen unheimlich schnell und sind ausgezeichnete Jäger: Raubvögel! Wie sie ticken, erklärt Falknerin Vanessa Müller im "Tigerenten Club". Sie kennt sich mit Eulen, Falken & Co. bestens aus - kein Wunder: in ihrer Falknerei "Garuda" bei Stuttgart leben 26 Raubvögel, die von Vanessa gepflegt, trainiert und geliebt werden. Im "Tigerenten Club" erlebt das Publikum die Tiere hautnah: Die Kinder dürfen das weiche Gefieder eines Uhus streicheln, einen Bussard füttern und sich selbst als kleine Falkner erproben. Als Highlight zeigt Vanessa mit ihren Tieren eine beeindruckende Flugshow, in der die riesige Spannweite und die elegante Flugtechnik alle zum Staunen bringt. Eine spannende Show bieten auch die beiden Schulklassen. In actionreichen Spielen kämpfen dieses Mal die Tigerenten von der "Fritz-Leonhardt-Realschule" in Stuttgart (Baden-Württemberg) gegen die Frösche von der "Neue Mittelschule" in Salzburg (Österreich). Und natürlich fiebern die beiden Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona mit, wer den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt gewinnt. - Falke, Eule & Co. mit Falknerin Vanessa Müller