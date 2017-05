Die Einstein-Games stehen vor der Tür. Das ist die Gelegenheit für Raphael, Daphne zu besiegen und ihr zu zeigen, dass er sportlich was drauf hat. Leider wollen weder Dominik noch Nils in Raphaels Mannschaft, so dass dieser zu Beginn der Spiele noch ohne Mitspieler dasteht. Auch Daphne und Roxy fehlt noch ein Mitspieler, und so sind die drei gezwungen, gemeinsam als Team anzutreten.