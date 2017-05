* Sand im Getriebe Shary und Ralph stehen im Dunkeln! Da ist wohl Sand ins "Wissen macht Ah!"- Getriebe geraten und hat für einen Stromausfall im Studio gesorgt. Jetzt muss ein Systemneustart her. Auf der Suche nach der Fehlerquelle begleiten Shary und Ralph ein Sandkorn auf seinem langen Weg vom Gebirge bis an den Strand - und Ralph findet etwas im Gang * Warum sagt man "böse Stiefmutter"? " und da nahm die böse Stiefmutter den vergifteten Apfel und wollte das arme Schneewittchen in den ewigen Schlaf schicken." So sind Stiefmütter in Märchen: böse! Und auch heute noch bringt man das Wort "Stiefmutter" automatisch mit dem Wort "böse" in Verbindung. Aber warum eigentlich? Und sind wirklich alle Stiefmütter böse? Shary und Ralph haben nachgefragt.