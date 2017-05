"Das ist der schönste Ort der Welt", meint ein japanischer Tourist ergriffen angesichts der vergletscherten Hochgebirgsszenerie. Dabei steht der Besucher an einem Glanzpunkt der Schweiz: von einer Kehre der Furkapassstraße blickt er fasziniert auf die morsche Eiszunge des Rhonegletschers und die elegante Firnhaube des Galenstocks. Schon seit dem 19. Jahrhundert lassen sich die Touristen an diesem Ort begeistern von der Wucht des Gletschers - auch heute noch, obwohl der Eisstrom inzwischen unspektakulär in einem Gletschersee versinkt, dem milchigen Quellbecken der Rhone. Die Augen von Bergsteigern wandern hier eher in die Höhe, gilt doch die Überschreitung des fast 3600 Meter hohen Galenstocks, mit einem wilden Klettergrat von Süden und dem langen Gletscherabstieg nach Westen, als eine der Paradetouren der Urner Alpen. Das "Bergauf-Bergab"-Team wird bei dieser Tour von dem Bergführer Peter Geschwendtner begleitet; der Tiroler hat vor über 20 Jahren in einer Disco von Brig sei! ne Walliser Ehefrau Brigitte kennengelernt und ist seitdem im Goms daheim, dem Hochtal der jungen Rhone. Gemeinsam betreiben die beiden das Hotel Castle in Blitzingen, und als Koch hat es Peter sogar zu Hauben-Ehren im Gault Millau gebracht. - Im Herzen der Schweiz: Fels, Eis und eine Haube über der jungen Rhone