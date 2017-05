Abenteuer Yukon Heute | 3sat | 20:15 - 21:30 Uhr | Naturreihe Infos

Das Yukon im Nordwesten Kanadas ist ein fast menschenleeres Territorium so groß wie Spanien. Der aus der Schweiz stammende Kim Pasche lebt in dieser unberührten Wildnis wie ein Jäger und Sammler. Er ernährt sich von Beeren und Kräutern und jagt mit Pfeil und Bogen. Seit seiner Kindheit strebt er danach, den Ursprung der Dinge zu ergründen. Im Yukon kann er seinen Lebenstraum verwirklichen. Untertitel: Leben in der Wildnis Kanadas Laufzeit: 75 Minuten Genre: Naturreihe, D 2006