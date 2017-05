Eine veränderte Perspektive: In dem Schauspiel sitzt das Publikum auf der Bühne und blickt in den Zuschauerraum. In der Ferne spielt ein Mann Klavier. Der Schweizer Regisseur Thom Luz ist ein großer Nostalgiker und Freund der abseitigen Helden. In seinem Stück "Traurige Zauberer" am Staatstheater Mainz vereint er Magie, Theater und Musik zu einem romantisch-poetischen Abend voll absurder Komik.