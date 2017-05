"Nordtour"-Reporterin unterwegs: Neubrandenburg entdecken "Nordtour"-Reporterin Claudia Krüger ist in Neubrandenburg unterwegs. Die dortige Marienkirche wurde vor rund 15 Jahren entwidmet und zum Konzertsaal umgebaut. 2017 wird hier eine Konzertorgel mit 70 Registern dank der großzügigen Spende eines Unternehmers eingebaut. Claudia Krüger erfährt, wie die Orgel ihren Klang bekommt. Danach erkundet sie mit dem Rad die Stadt. Entlang der mittelalterlichen Stadtmauer mit ihren Wieckhäusern geht es in den Kulturpark direkt am Tollensesee. Demnächst starten von hier aus Tausende Hobbyradrennfahrer zur Mecklenburger Seen Runde über 300 Kilometer. Die bei Radfahrern und Wanderern beliebte 35 Kilometer lange Strecke um den Tollense führt durch hügeliges Gelände, über Wiesen und durch Wälder. Etwa auf der Hälfte der Tour kommt man nach einem kleinen Umweg nach Hohenzieritz. Im aufwändig sanierten Schloss mit dem 25 Hektar großen Park im englischen Stil wird gerade das Sterbezimmer von Königin Luise neu gestaltet, das zu Pfingsten 2017 für Besucher geöffnet werden soll. Über den Tollensesee kreuzt das Linienschiff "Rethra". Claudia Krüger nimmt mit ihrem Fahrrad an Bord ab Nonnenhof den Wasserweg zurück nach Neubrandenburg. Auf dem Gelände des ehemaligen Panzerreparaturwerkes Nord (Reparaturwerk Neubrandenburg, kurz RWN) endet die Tour der "Nordtour"-Reporterin bei einer Vernissage. In den alten, unter Denkmalschutz stehenden Fabrikhallen hat sich seit Kurzem ein Verein zur Förderung moderner Kunst etabliert. Bleckede kulinarisch: Spaziergang zu Kuchen und Köchen In der Breiten Straße in Bleckede findet sich auf nur wenigen Metern ein kulinarisches Angebot für jeden Geschmack: Im gemütlichen Café Zeittraum bei hausgemachtem Kuchen in gemütlicher Atmosphäre, im rustikalen Ambiente mit hausgebrautem Bier in der Bleckeder Brauerei oder bei edlen Besonderheiten in der Wohnküche von Oliver Barda. "14 Monate Sommer": ein Bremer Ehepaar und sein Segelabenteuer Ein Team der "Nordtour" geht beim Ansegeln des Bremerhavener Wassersportvereins Wulsdorf an Bord der "Amazone" von Antje und Ingo Paulus aus Bremen. Bei den prächtigen Aussichten auf die Wesermündung und die Bremerhavener Skyline berichten die beiden Hobbysegler von ihrem bislang größten Abenteuer: einer Atlantiküberquerung, über die sie ein Buch geschrieben haben mit dem Titel "14 Monate Sommer". Schönheit der Natur: unterwegs durch das Offenbütteler Moor Ein "Nordtour"-Team begleitet eine Gruppe von Neugierigen, die sich in der Dämmerung mit dem Kutschwagen ins Offenbütteler Moor mitten in Dithmarschen begibt. Die Fahrgäste lernen viel über die Renaturierung des Moors, wagen sich zu Fuß ins Moor und begegnen dort womöglich dem Moorteufel oder der -hexe, die ganz stilecht von der Bürgermeisterin des kleinen Dorfes verkörpert wird. Plattdeutsches Spruchgut aus den Vierlanden Wilma Grube aus den Vierlanden hat früher Fliesen mit plattdeutschen Sprüchen an der Küchenwand gesammelt. Ihre Tochter Frauke und deren Freundin Sonja Baumann sticken nun die besten Sprüche auf Geschirrhandtücher, Servietten und Kissen. Stadtrundfahrten per Schiff: der Schlei-Kapitän Kapitän Wolf Mehl hat das Rentenalter schon vor einiger Zeit erreicht. Er sucht einen Nachfolger für seine Barkasse "Atlas", Baujahr 1921, mit der er von Schleswig aus Rundfahrten auf der Schlei unternimmt. Die "Stadtrundfahrten per Schiff" sollen in seinem Sinn fortgesetzt werden. All die Geschichten, die Käpt'n Mehl unterwegs erzählt hat, müssen auch weiterhin live vorgetragen werden. Doch scheint es weit und breit keinen Schiffsführer zu geben, der sich das zutraut. Walmsburg in Öl: Porträts von Dorfbewohnern Die erfolgreiche Innenarchitektin Kirsten Türck hat sich mit Anfang 70 ein Atelier in der alten Dorfschule im beschaulichen Walmsburg an der Elbe angemietet, um zu malen. Sie porträtiert die Dorfbewohner in Öl, vom Dorfvorsteher bis zum Briefträger. - Fischbrötchen und ein regensicherer Campingplatz: Ausflug nach Norden