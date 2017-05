In den 90er-Jahren führte der Balkankrieg Neven Subotic nach Deutschland. Um einer Abschiebung nach Bosnien zu entgehen, zog die Familie in die USA. Dort spielte er in der Jugendnationalmannschaft. 2006 kehrte Neven Subotic nach Deutschland zurück. Der Verteidiger steht derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag, ist aber an den 1. FC Köln ausgeliehen. Doch nicht nur der Fußball liegt ihm am Herzen: 2013 gründete er seine eigene Stiftung, die Hilfsprojekte für Kinder in den ärmsten Regionen der Welt unterstützt. - Beautytricks für Brillenträgerinnen - Wie finde ich die richtige Brille?