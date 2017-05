Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:00 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Yann und seine Freunde sind auf der Suche nach einem versunkenen Schiff, auf dem ein wertvoller Schatz zu finden sein soll. Aurus Mutter möchte nicht, dass Auru bei der Suche mitmacht. Auru versteht nicht, warum seine Mutter sich so merkwürdig verhält, wenn die Sprache auf das Schiff kommt. Hat seine Mutter etwas zu verbergen? Nach langem Drängen verrät Tapuna, was sich hinter ihrer Abneigung dem Schiff gegenüber verbirgt. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Tapunas Geheimnis Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 52