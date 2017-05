Jule, angesagte Food-Bloggerin für Gerichte für Liebende, will bald zu ihrem Freund Ole nach New York ziehen. Doch einer ihrer letzten Kochkurse lässt sie an dieser rosigen Zukunft zweifeln. In der Kochschule ihrer Mutter Birthe gibt Jule beliebte Kochkurse. Auch das Paar Bille und Hanna nimmt teil. Doch während Hanna von Jules positiver Art angenervt ist, ist Bille von der jungen Frau fasziniert. Jule hingegen glaubt fest an eine Zukunft mit Ole. Mutter Birthe versucht alles, ihre Tochter in der Kochschule zu halten. Durch ihre Initiative wird sogar der bekannte Fernsehkoch Vincent August auf Jule aufmerksam, der sie als Partnerin in seine Sendung holen will. Und Birthes andere Tochter, die übergewichtige Kaminkehrerin Lotte, hat trotz der kulinarischen Liebestipps ihrer Schwester noch nicht ihren Herzensmann gefunden. Als Ole nach Schweden kommt, um Jule beim Packen zu helfen, muss sich Jule entscheiden, ob ihr geplanter Lebensweg nicht nur andere satt, sondern sie selbst auch maximal glücklich macht.