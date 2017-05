Die dunkle Jahreszeit beginnt - und damit die Hochsaison von Einbrecherbanden. Deutschlandweit wird 450 Mal am Tag eingebrochen. Die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. Laut Polizei sind es vermehrt ausländische Einbrecherbanden, die hochprofessionell arbeiten, ganze Stadtviertel heimsuchen und anschließend wieder aus Deutschland verschwinden. Vermehrt haben sie es auf Mehrfamilienhäuser abgesehen. Dort fangen sie meist mit den oberen Wohnungen an. Für die Bewohner ist es ein Schock. Und wer keine Versicherung hat, bleibt sogar auf dem Schaden sitzen. Für die Polizei gehören Wohnungseinbrüche zu den Delikten, bei denen die Aufklärungsquote besonders gering ist. Die "ZDF.reportage" begleitet Einbruchsermittler im Ruhrgebiet bei ihrer Arbeit. Der Film zeigt, mit welchen Methoden die Ermittler Spuren nehmen und auswerten, Zeugen suchen, Zusammenhänge herstellen und versuchen, Täter zu ermitteln. Und die Reportage zeigt auch, warum die Aufklärungsquote deutschlandweit so niedrig ist, was ein Einbruch für den Geschädigten bedeutet und wie man sich schützen kann.