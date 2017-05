Schau in meine Welt! - Jons Welt Heute | HR | 06:45 - 07:10 Uhr | Porträtreihe Infos

Jon fährt am liebsten stundenlang Bus. Es ist, als sei er dann in seiner ganz eigenen Welt. Doch sich alleine in den Bus setzen und durch die Gegend fahren, das kann er nicht, es muss immer jemand dabei sein. Denn Jon ist Autist. Jon ist zwölf Jahre alt. Mit zweieinhalb Jahren wurde bei ihm Autismus festgestellt. Autismus wird als eine angeborene Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung. Original-Titel: Schau in meine Welt! Laufzeit: 25 Minuten Genre: Porträtreihe, D 2017