Milli geht auf Klassenfahrt und verpasst so den Besuch von Mamas Schulfreundin und Carolines Liebeskummer. Beides entwickelt sich in der Familie Voss zum Großereignis - Mamas Aktivitäten sind in jeder Hinsicht gefragt. Einerseits muss sie ihre Schulfreundin vor ihren kämpfenden Verehrern Henry und Herrn Wawczinek bewahren, andererseits erfordert Caros Liebeskummer ungewöhnliche Maßnahmen.