Beim gemeinsamen Training im Fitnessstudio lässt Alfred nicht nur die tätowierten Muskeln spielen, sondern findet auch Zeit für ein Gespräch unter vier Augen. Doch auch die anderen beiden Damen nutzen ihre Chance, um dem Rocker mit Herz näherzukommen. Eine Frau hat große Zweifel in ihm ausgelöst und eine vorzeitige Abreise lässt sich nicht mehr vermeiden. Bei Mittelalterkoch Markus (29) beginnt der Tag nicht ganz so harmonisch. Er hat die Nacht gemeinsam mit den zwei Frauen im Schlafzelt verbracht, was für Diskussionsstoff zwischen den Frauen sorgt. Der bayerische Jungwirt Basti (28) weiß hingegen, dass Liebe durch den Magen geht und beginnt den Morgen mit einem Frühstück zu dritt. Basti wird jedoch nur eine der beiden zu einem romantischen Einzeldate bitten. Junggeselle Georg (51) entführt eine der Damen an seinen Lieblingsort. Die zweite bleibt alleine im Gasthaus zurück, doch wer weiß was der Abend noch bringt und welche Flirtoffensive der unerschrockene Georg noch auf Lager hat. Der charmante Italiener Angelo (35) lässt keine Gelegenheit aus, um seinem Damenbesuch Komplimente zu machen. Ob beim Kölsch zapfen oder beim Bedienen der Gäste - die junge Frau versüßt dem Single-Wirt den Arbeitsalltag. Und so werden hinter der Theke schon bald Zukunftspläne geschmiedet.