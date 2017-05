Sommersummer - Insekten und wir Zu keiner Jahreszeit sind wir so umschwärmt wie im Sommer. Leider meist nicht von Verehrerinnen und Verehrern, sondern vor allem von Insekten. Was summt, brummt und krabbelt da eigentlich alles rund um uns herum? Und welchen Einfluss haben die kleinen Plagegeister auf uns und unsere Umwelt. [W] wie Wissen rückt einigen der ungeliebten Mitbewohner dicht auf den chitingepanzerten Leib. Die Themen: - Gelb und schwarz und unbeliebt: Warum Wespen völlig zu Unrecht so einen schlechten Ruf haben - Invasion der Fruchtfliegen: Wie eine eingeschleppte Fliegenart den Obstbauern das Leben schwer macht - und was Gießener Forscher unternehmen, um die Schädlinge mit ihren eigenen Waffen zu schlagen - Verbockt und zugenäht: Warum der Asiatische Laubholzbockkäfer Förster und Umweltschützer auf die Bäume treibt - Zwangsräumung im Wald: Wenn Ameisenvölker durch Bau- und Infrastrukturprojekte bedroht sind, ist das ein Fall für die Umzugskolonne [W] wie Wissen im Internet: DasErste.de/wwiewissen - Gelb und schwarz und unbeliebt