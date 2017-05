Spezialitäten aus dem Bergischen Land - Süßes und Rustikales halten sich die Waage In ihrer Reihe "Regionale Länderküche" entdecken die beiden Fernsehköche Martina und Moritz traditionelle Rezepte des Bergischen Landes östlich der Kölner Bucht. Eine ursprünglich arme Gegend, die mit der Industrialisierung belebt wurde. Das Wasser, das damals die Mühlen und Schmieden antrieb und so für gute Arbeitsbedingungen sorgte, nutzt heute dem Tourismus. Eine malerische, lebendige und abwechslungsreiche Landschaft. Die lokale Küchentradition ist traditionell einfach, eher bäuerlich und sparsam. Man musste mit dem auskommen, was die Landwirtschaft im nicht unbedingt lieblichen Mittelgebirgsklima liefert: Kartoffeln, Kraut und Rüben. Statt Weizen gedieh auch hier nur der anspruchslose Buchweizen oder Hafer. Trotzdem haben die beiden Kultköche Interessantes entdeckt: Von der Kottenbutter über Pillekuchen und Rötsch bis zu Kappes med Jehacktes. Und natürlich haben sie die Freuden der legendären Kaffeetafel entdeckt - "med allem dröm un dran"...