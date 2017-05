Conchita Wurst, Guildo Horn, die lustigen russischen Omas oder die finnische Monster-Hard-Rock-Band Lordi: Was steckt hinter dem Phänomen 'Eurovision Song Contest'? Warum liebt die ganze Welt so sehr den ESC? Warum zieht er alle Blicke auf sich? Was ist am größten Musikfest der Welt so faszinierend? 'Song Contest - Das Phänomen' lüftet das Geheimnis seines Erfolgs!