Zu scharf, um wahr zu sein Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Molly hat am Flughafen ihr Handy verloren und bringt damit das Herz von Sicherheitskontrolleur Kirk zum Klopfen, der es ihr zurückgibt. Aus Dankbarkeit lädt sie ihn in ein Restaurant ein und obwohl Kirks Freunde sicher sind, dass diese Klassefrau ein paar Nummern zu groß für Kirk ist, flirtet sie mit ihm. Doch kann er sie wirklich für sich gewinnen? Original-Titel: She's Out of My League Laufzeit: 125 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2010 Regie: Jim Field Smith FSK: 12 Schauspieler: Kirk Jay Baruchel Molly Alice Eve Stainer T. J. Miller Devon Nate Torrence Marni Lindsay Sloane Dylan Kyle Bornheimer