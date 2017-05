Dies ist die Einführung in die Welt der Zauberin. Die Hauptfiguren - mit Ausnahme der Kinder - werden hier vorgestellt. Dabei wird das Fantastische nicht eigentlich thematisiert, es wird als selbstverständlich von allen Beteiligten akzeptiert. Wizadora wird mit einem eher einfachen Zauberkunststück in ihrer - sehr englischen - Hexenküche eingeführt: Sie versucht, einen Apfel unter ihrem Zauberhut verschwinden zu lassen. Phoebe Telephone stellt sich vor und wird in den Haushalt aufgenommen. Am Ende scheitert der Versuch, den Apfel verschwinden zu lassen: Er landet in der Kommode der frechen Socken.