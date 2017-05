Ein Beitrag zum Englisch-Unterricht ab der 1. Jahrgangsstufe. Diese Sendereihe wendet sich an sechs- bis zwölfjährige Kinder, die im ersten Jahr Englisch lernen. Im Mittelpunkt stehen das interkulturelle Lernen und die Sensibilisierung für fremde Sprachen und Kulturen. Für ein Zauberkunststück benötigt Wizadora eine rote Banane. Nichts liegt näher als eine normale Banane in eine rote Banane zu verwandeln. Aber das klappt nicht. Der weise Very Old Fish hat eine Idee: "Wizadora! Go to a shop." Ab geht's per Zauberspruch zum Gemüsehändler Sid.