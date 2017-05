Die Geschichte lebt vom Plan der Freunde, so zu tun, als hätten sie Wizadoras Geburtstag vergessen. Das ist sehr enttäuschend für Wizadora und wird mit den elementaren Redemitteln dieser Reihe sehr dramatisch erzählt: Die Familie ruft an, aber die besten Freunde gratulieren nicht. Trotzdem backt Wizadora trotzig einen kleinen englischen Geburtstagskuchen. Schließlich stellt sich heraus, dass die Freunde eine große Überraschung geplant haben: Da sind die Geburtstagsballons, die Sandwiches, die crisps und die ice lollies - alles, was zu einer guten englischen Geburtstags-Überraschungsparty gehört. Nur die Drawer People haben natürlich kein Geschenk für Wizadora. Bei so viel Geburtstagsturbulenz scheint plötzlich der Geburtstagskuchen doch zu klein: Nun ist die Zauberin wieder gefordert - sie versucht, den kleinen Kuchen groß zu zaubern, doch der explodiert. Und überall in der Hexenküche klebt der Geburtstagskuchen.