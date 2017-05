Für eine Woche gehen drei Stuttgarter mit dem Hausboot auf große Fahrt. Einen Bootsführerschein hat keiner, aber jede Menge Probleme. Finkes Freundin Cora ist schwanger. Henner ist Pastor, glaubt aber nicht mehr an Gott, und Simon, der Handwerker, hat einen Berg Schulden. So steuern die drei Männer in eine Woche voller Abenteuer, eine Woche, in der sich ihr Leben für immer verändern wird.