Spezial Gürtelrose: neuer Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit Eine Gürtelrose verursacht fürchterliche Schmerzen. Wenn sie abgeheilt ist, können schwere Folgeschäden wie Gesichtslähmungen, Narbenbildungen und anhaltende neurophatische Schmerzen bleiben. Hervorgerufen wird die Krankheit durch das Varicella-Zoster-Virus. Zunächst löst es bei den Infizierten die vermeintlich harmlosen Windpocken aus. Ist die Erkrankung ausgestanden, verbleibt das Virus inaktiv im Körper. Bei einigen Menschen kommt es dann im Laufe des Lebens zu einer Reaktivierung des Virus, sie bekommen jetzt eine Gürtelrose. Ein neuer, hochwirksamer Impfstoff kann hiervor schützen, auch Menschen mit einer altersbedingten Immunschwäche. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Zehen: Physiotherapie hilft bei Schmerzen und Hallux Zu den häufigsten Fußbeschwerden gehören Probleme mit den Zehen. Vor allem die Großzehe ("Hallux") hat eine zentrale Bedeutung dabei. Millionen Menschen leiden unter Halluxproblemen. Viele versuchen, die Beschwerden mit Einlagen, Spritzen oder OPs zu mildern. Experten empfehlen jedoch, man sollte schmerzende Zehen medizinisch ganzheitlich betrachten. Allein schon mit Fußtraining und gezielter Krankengymnastik lassen sich die Beschwerden bei Hallux valgus, Hallux rigidus oder Hallux limitus lindern, manchmal sogar ganz beseitigen. Was also konkret tun, wenn die Zehen schmerzen? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite.