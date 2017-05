Streber oder Klassenclown - wie haben sich unsere Promis in der Schule geschlagen? Und was ist von dem damals erlernten Stoff noch hängengeblieben? Comedian Luke Mockridge macht die Probe aufs Exempel und lässt die Schulglocken wieder läuten. In verschiedenen Fächern müssen die Gäste gegen Schüler antreten und unter Beweis stellen, dass die vielen Jahre Unterricht doch nicht ganz umsonst waren.