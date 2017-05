Gangs of New York Heute | RTL 2 | 20:15 - 23:30 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt New York, 1846. Bei Straßenkämpfen tötet der Gangster Bill "The Butcher" (Daniel Day-Lew-is) den Vater des jungen Vallon (DiCaprio). Jahre später will Vallon Rache. Er gewinnt Bills Gunst - und erliegt beinahe dessen Charisma. Laufzeit: 195 Minuten Genre: Drama, D, GB, NL, USA, I 2002 FSK: 12 Schauspieler: Amsterdam Vallon Leonardo DiCaprio William 'The Butcher' Cutting Daniel Day-Lewis Jenny Everdeane Cameron Diaz William 'Boss' Tweed Jim Broadbent Happy Jack Mulraney John C. Reilly Johnny Sirocco Henry Thomas Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets