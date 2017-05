"Hirschhausens Quiz des Menschen" mit Detox, Lügen und Tourette Gäste: Uwe Ochsenknecht, Mimi Fiedler, Arne Friedrich, Andrea Kaiser, Constantin Schreiber, Claudia Kleinert In der ersten Ausgabe 2017 von "Hirschhausens Quiz des Menschen" spielen die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Mimi Fiedler, der ehemalige Fußballnationalspieler Arne Friedrich und Sportmoderatorin Andrea Kaiser sowie Tagesschau-Moderator Constantin Schreiber und Wetterfrau Claudia Kleinert um 20.000 Euro für einen guten Zweck. Eckart von Hirschhausen klärt spielerisch und unterhaltsam: Was bringen Detox-Kuren? Wie entgiftet der Körper auf natürliche Weise? Und: Kann man Lügnern ins Gehirn schauen? Die prominenten Gäste sollen selbst beweisen, wie gut sie bluffen können. Wer verrät sich, wenn er statt Apfelsaft plötzlich Apfelessig trinken muss? In "Hirschhausen unterwegs" begleitet Deutschlands berühmtester Arzt den 27-jährigen Bijan Kaffenberger bei seinem nicht alltäglichen Alltag. Bijan Kaffenberger hat eine spezielle Art des Tourette-Syndroms - und räumt im Studio mit allen Vorurteilen über die Erkrankung auf. Wie lebt es sich, wenn der Körper ständig unkontrolliert Bewegungen macht? 90 Minuten spannendes Wissen über Körper und Seele zum Staunen, Mitraten und Weitererzählen. "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und "Ansager & Schnipselmann". Weitere Informationen unter quizdesmenschen.de