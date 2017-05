Bei seinen Recherchen für die Chronik wird Patrick bewusst, wie eng die Geschichte des "Drei Könige" mit der seiner Familie verwoben ist. Er hofft, dass Gunter das auch erkennt, und ihn als potenziellen Nachfolger in Erwägung zieht. Doch Gunter erteilt ihm eine klare Absage, was Patrick zutiefst verletzt. Helen und Arne bitten Torben um juristischen Beistand, weil Fotos von Swantje auf einer anzüglichen Website erschienen sind. Swantje verschweigt ihren Eltern jedoch, dass sie selbst, verknallt und blind, die Fotos an Daniel geschickt hatte. Helen fühlt sich in ihren Sorgen nicht genügend von Arne unterstützt und vertraut sich Peer an. Timo wirft Carla vor, nur ihre eigenen Gefühle zu sehen und seine zu ignorieren. Carla nimmt sich diese Warnung zu Herzen - gerade rechtzeitig, um Timo und Britta zu ihrem Jubiläum im "Carlas" einzuladen. Hannes will, um Josephs Erbe gerecht zu werden, die Kaffeerösterei selbst weiterführen. Peer kündigt bei Grollmann und macht Hannes das Angebot, sich in die Rösterei einzukaufen, was Hannes mit Freude annimmt.