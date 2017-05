Heute lernt jedes Kind, dass die Erde selbstverständlich um die Sonne kreist. Noch vor 500 Jahren war aber jeder fest davon überzeugt, dass die Erde Mittelpunkt des Universums sei. Es sind 500 Jahre, in denen, was die Beobachtung des Himmels und der Sterne angeht, außerordentlich viel passiert ist. Wenn man bedenkt, welche kurze Zeitspanne fünf Jahrhunderte innerhalb der gesamten Menschheitsgeschichte sind, geschweige denn innerhalb der Geschichte des Universums, dann darf man sich getrost fragen, was wir in Zukunft noch erfahren werden. LexiTV zeigt in dieser Ausgabe, wie sich der Wissensstand um Erde, Himmel, Sonne und Sterne im Laufe der letzten Jahrhunderte verändert hat und das vor allem dank der Leistung von Menschen, die zu ihrer Zeit Erstaunliches beobachtet, erkannt oder berechnet haben.