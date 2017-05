Michael Dudikoff: Chain of Command Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:03 Uhr | Actionfilm Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Terroristen überfallen das Lager einer amerikanischen Ölfirma in der arabischen Wüste und exekutieren alle Anwesenden - bis auf einen. Elitekämpfer Mervill Ross konnte den Attentätern entkommen und schwört Rache. Gemeinsam mit der attraktiven Mossad-Agentin Maya spürt er die Hintermänner auf und kommt einem politischen Komplott auf die Spur. Original-Titel: Chain of Command Laufzeit: 108 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1994 Regie: David Worth FSK: 16 Schauspieler: Merrill Ross Michael Dudikoff Rawlings Todd Curtis Benjamin Brewster R. Lee Ermey Maya Robenowitz Keren Tishman Benjamin Brewster Ronald Lee Ermey Col. Hakkim Eli Danker Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets