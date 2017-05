Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt Die Kochprofis Nils Egtermeyer und Andi Schweiger haben sich diesmal eine ganz besondere Unterstützung besorgt: Bei der aktuellen Mission steht den beiden der als radikal bekannte Meisterkoch Christoph Brand zur Seite. Die drei Experten reisen ins oberbayerische Pfaffenhofen und nehmen dort das kriselnde Bistrocafé "Mittendrin" in Augenschein. Trotz seiner dem Namen durchaus entsprechenden superzentralen Lage findet das Lokal so gut wie keine Kunden und steht unmittelbar vor der Schließung... Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2017 Folge: 356 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets