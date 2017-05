Viele Landwirte in Norddeutschland wissen nicht, wie es mit ihrem Hof weitergehen soll. Auf der anderen Seite stehen viele gut ausgebildete junge Leute bereit, die nichts lieber täten, als aufs Land zu ziehen und ihren eigenen Bauernhof zu betreiben. Der Traum vom Selbstversorgerleben auf dem Land ist gerade unter Familien mit Kindern groß. An diesem Punkt knüpft "Mein Traum vom Hof" an und hilft Bauern, die passenden Nachfolger für ihren Betrieb zu finden. Gerhard und Annette Kiel betreiben ihren Demeterhof in Niedersachsen bereits in vierter Generation. Der 100-Hektar-Betrieb und das angrenzende Hof-Café bedeuten Tag für Tag viel Arbeit für die Kiels, die nun abgegeben werden soll. Julia (27) und Felix (28) sind an dem Hof interessiert. Sie sind den Kiels auf Anhieb sympathisch. Jedoch sind die studierten Geisteswissenschaftler absolute Quereinsteiger und unerfahren in der Landwirtschaft. Dagegen steht als weiterer Bewerber der zurückhaltende Samuel (30), der bereits reichlich Erfahrung in Agrarwirtschaft hat. Die Kiels wünschen sich, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird, sind aber auch offen für neue Ideen. Beide Parteien treten nacheinander zur Probearbeit an und haben nur wenige Tage Zeit, die Kiels von sich als würdige Nachfolger zu überzeugen. Wer wird das Rennen um "Kiels Sonnengarten" für sich entscheiden können?