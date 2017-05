Um einen Salzbergschacht in dem Dorf Wansleben in Sachsen-Anhalt ranken sich viele Gerüchte. Bis heute liegt im Dunkeln, was sich genau im Schacht abspielte und welche Kunstschätze noch immer in den Gängen und Kammern unter der Erde verborgen sind. Die meisten Dorfbewohner erinnern sich nicht mehr. Einige wenige, wie der Dorfchronist Dieter Michaelis, haben spannende Geschichten zu erzählen. - Der Georgi-Schacht Wansleben - Die tödliche Schatzkammer der Nazis