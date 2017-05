Sechs Freunde und das drohende Rentenalter: Als Journalist Paul (65) in Pension geht, belastet dies die Beziehung zu seiner Frau Christiane (59) sehr. Personalchefin Marlene (62) ahnte nicht, dass ihr Mann Klaus (64) seit Jahren eine Affäre mit einer Jüngeren hat, die nun ein Kind von ihm erwartet. Und zwischen dem Gymnasiallehrer Heiko (63) und seiner Frau Vera (62) wird alles anders, als man bei ihm einen Hirntumor diagnostiziert. Drei Paare, sechs Menschen und die Agenda 60plus. Eigentlich sollte es nur ein gemütliches Treffen unter alten Freunden werden. Um den angehenden Ruhestand des renommierten TV-Journalisten Paul zu feiern, haben sich Klaus, ein erfolgreicher Onkologe, und seine Frau, die Personalchefin Marlene, im Haus des Gymnasiallehrers Heiko und dessen Gattin, der Buchhändlerin Vera, eingefunden. Mit von der anfangs noch fröhlichen Partie ist auch Pauls Frau Christiane, eine ehemalige Stewardess. Mit Heiko verbindet sie eine lange und intensive Freundschaft, die weit zurückreicht. Sie alle haben noch große Pläne: So möchte Heiko gemeinsam mit Paul endlich die lange geplante Harley-Tour durch die USA verwirklichen, jetzt wo der ehemalige Auslands-Reporter endlich Zeit hat. Doch der ziert sich, denn ein Verlag hat ihm angeboten, ein Exposé für seine Memoiren zu schreiben. Außerdem hat sich Paul einem strikten Spar-Plan unterzogen, was wiederum Christiane auf die Palme bringt, die sich mit dem Gedanken trägt, wieder in ihren alten Job als Flugbegleiterin zurückzukehren. Doch die Bombe lässt an diesem Tag Klaus platzen: Er gesteht Marlene und den Anwesenden, dass er seit drei Jahren eine wesentlich jüngere Freundin hat, die nun ein Kind von ihm erwartet. Und auch Vera muss die Weichen ihres Daseins neu stellen: Bei ihrem Gatten Heiko wird ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert. In Anbetracht der unabänderlichen Vergänglichkeit kommen die Freunde schließlich zu der Erkenntnis, dass die Zeit, die ihnen gemeinsam bleibt, das Wertvollste ist, was sie haben.