Wie hart muss das Leben im Mittelalter gewesen sein! Wer krank oder verletzt war, lief Gefahr, in die Hände eines Quacksalbers zu geraten. Mit Zahnschmerzen ging man zum Barbier, der nicht nur die Haare abschnitt, sondern gerne auch die vereiterten Zähne zog. Doch war das Mittelalter wirklich so finster? LexiTV zeigt in dieser Ausgabe, dass es auch damals schon hochentwickeltes Wissen gab, das sich viele Menschen noch heute zunutze machen. So erfreuen sich die Rezepte der alten Klostermedizin großer Beliebtheit, auch wenn deren Wirksamkeit nicht unumstritten ist. LexiTV stellt weitere Bereiche vor, in denen das sogenannte "alte Wissen" Anwendung findet: Im Harz gehen einige Förster bei abnehmendem Mond in die Wälder, um Bauholz zu schlagen. Dieses Mond-Holz soll der Überlieferung nach von ganz besonderer Qualität sein. Im Selbstversuch testet ein LexiTV-Reporter, ob er mit einer Wünschelrute tatsächlich eine Wasserader aufspüren kann.