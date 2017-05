Michelle hat eine Prellung an der rechten Hand und fällt für die nächsten Rennen aus. Dafür büffelt sie an der Berufsschule. Sie hat einen Plan B, wenn es mit einer Karriere im Motorsport nicht klappt. Aber es schmerzt sie sehr, die anderen fahren zu sehen. Jannes und Sophia gehen am Lausitzring an den Start. Für Sophia, die Jüngste im Fahrerfeld, soll es ein enttäuschendes Rennwochenende werden.